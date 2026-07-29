Правило заправки «чет-нечет» временно отменят в Нижегородской области

В Нижегородской области 1 августа на один день приостановят действие правила заправки автомобилей по четным и нечетным числам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Решение принято в связи с тем, что на стыке месяцев в календаре идут два нечетных числа подряд — 31 июля и 1 августа. Пауза позволит выравнять возможности для владельцев машин с четными и нечетными госномерами. В профильном министерстве также призвали водителей не создавать ажиотаж и не заезжать на станции с почти полным баком.
При этом ограничения по лимитам отпуска топлива в бак и тару сохраняются. Напомним, решение о принятии системы заправки «чет-нечет» на сетевых АЗС региона приняли 6 июля для стабилизации обстановки и создания резервов топлива.
Ранее сообщалось, что УФАС возбудило дело против владельцев сети заправок в Нижегородской области.