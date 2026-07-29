Правило заправки «чет-нечет» временно отменят в Нижегородской области

Решение принято в связи с тем, что на стыке месяцев в календаре идут два нечетных числа подряд — 31 июля и 1 августа. Пауза позволит выравнять возможности для владельцев машин с четными и нечетными госномерами. В профильном министерстве также призвали водителей не создавать ажиотаж и не заезжать на станции с почти полным баком.