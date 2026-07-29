Эвакуированным жителям Таганрога разрешили вернуться домой

В Таганроге жильцы попавших в зону ЧС домов смогли вернуться к себе после эвакуации, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Саперы завершили работу. Общественный транспорт возобновил работу по обычным маршрутам.
Здание на улице Инструментальной получило значительные повреждения в результате вражеского удара. Его жильцы временно перебрались к родственникам. До понедельника эксперты должны вынести заключение, насколько безопасно находиться в этом строении.
Члены комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. Обследованы уже 14 зданий по заявлениям их собственников.