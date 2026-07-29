Кандидаты от «Коммунистов России» получили доходы скромнее конкурентов из «Партии пенсионеров»

Доход коммуниста Матвея Алексеева (округ № 62 «Пермский») за 2025 год составил 964,39 тыс. руб. Это зарплата в двух компаниях и социальные пособия. На четырех счетах кандидата хранится 52 тыс. руб. Кроме того, он владеет 100% в ООО «База спорта». Его соратник Михаил Дьячков (округ № 64 «Кунгурский») за тот же период заработал 25,3 тыс. руб. в ООО «ОП Щит-2». Он владеет долей в квартире площадью 74,8 кв. м. У него есть два автомобиля: ИЖ-2126 2003 года выпуска и ВАЗ-21053 1983-го. На 12 счетах размещены 4,27 ₽ Юрий Сирдюченко (округ № 63 «Чусовской») отчитался о доходе в размере 946,57 тыс. руб.: это зарплата, пенсия, соцпособия и проценты от вкладов. У него есть доля в квартире площадью 42,2 кв. м. На восьми счетах лежит более 695 тыс. руб.