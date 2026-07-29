«Зумерские новости» собрали главные события недели в одном шоу

Гостьей программы стала певица и блогер Юля Гаврилина. Вместе с ведущими она обсудила заметные инфоповоды последних дней и поделилась своим отношением к героям новостей. Одной из тем стал ее конфликт с комиком Ильей Соболевым. Гаврилина обратила внимание на то, что во время VK Fest он неоднократно называл ее «Юлькой Шпулькой», хотя она давно отказалась от этого образа. По мнению блогера, Соболев специально сделал на этом акцент. Она также изложила свою версию событий вокруг автограф-сессии, после которой комик назвал ее «пшиком, который непонятно откуда появился».