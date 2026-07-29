«Зумерские новости» собрали главные события недели в одном шоу

Вышел новый выпуск шоу «Зумерские новости» — проекта, в котором ведущие разбирают главные инфоповоды из соцсетей, культуры, спорта, шоу-бизнеса и моды. Новости здесь обсуждают в легком формате: с юмором, личными реакциями, интерактивами и попыткой понять, почему очередная история стала вирусной.
В выпуске ведущие поговорили о финале чемпионата мира по футболу, юбилее сериала «Очень странные дела», событиях VK Fest и громких историях российского шоу-бизнеса. В отдельные рубрики вошли социальные темы, новости блогеров, модные образы Зендеи, перемены в Balenciaga и тренды летнего сезона.
Гостьей программы стала певица и блогер Юля Гаврилина. Вместе с ведущими она обсудила заметные инфоповоды последних дней и поделилась своим отношением к героям новостей. Одной из тем стал ее конфликт с комиком Ильей Соболевым. Гаврилина обратила внимание на то, что во время VK Fest он неоднократно называл ее «Юлькой Шпулькой», хотя она давно отказалась от этого образа. По мнению блогера, Соболев специально сделал на этом акцент. Она также изложила свою версию событий вокруг автограф-сессии, после которой комик назвал ее «пшиком, который непонятно откуда появился».
Программа состоит из семи тематических блоков: от короткого пула необычных новостей в начале до рекомендаций, куда сходить и что посмотреть. Между рубриками ведущие используют игровые механики — колесо фортуны, конверты и бумажную «гадалку».