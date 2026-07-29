Трамваи не будут ходить в центре Москвы 1 августа из-за мероприятия

«В субботу, 1 августа, с 14:00 трамваи не будут ходить в центре города. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд: Т1 — между Павелецким вокзалом и станцией метро “Красносельская” через станции метро “Пролетарская”, “Площадь Ильича”, “Авиамоторная”, ул. Красноказарменная и станцию метро “Бауманская”; Т2 — между Павелецким вокзалом и станцией метро “Авиамоторная” через станции метро “Пролетарская” и “Площадь Ильича”, — говорится в сообщении.