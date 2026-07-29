Трамваи не будут ходить в центре Москвы 1 августа из-за мероприятия

«В субботу, 1 августа, с 14:00 трамваи не будут ходить в центре города. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд: Т1 — между Павелецким вокзалом и станцией метро “Красносельская” через станции метро “Пролетарская”, “Площадь Ильича”, “Авиамоторная”, ул. Красноказарменная и станцию метро “Бауманская”; Т2 — между Павелецким вокзалом и станцией метро “Авиамоторная” через станции метро “Пролетарская” и “Площадь Ильича”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, трамваи А будут следовать от станции МЦД «Калитники» через Павелецкий вокзал и станцию метро «Тульская» до ул. Серпуховский Вал. Вместо трамваев будет работать дополнительный автобусный маршрут № 913 т.
В свою очередь, автобусы № 913 продолжат свою работу от 3-го Павелецкого проезда до Павелецкого вокзала. Для проезда к станции метро «Комсомольская» будут ходить трамваи № 7, 50 и автобусы м60, № 604.