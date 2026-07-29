Компания из Подмосковья по декору стеклотар внедрит бережливые технологии

Предприятие «Комплексные системы производства» из Московской области стала новым участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Для внедрения инструментов бережливого производства специалисты выбрали пилотный поток — процесс шелкотрафаретной печати высокотемпературными красками. Там при поддержке экспертов регионального центра компетенций специалисты компании проанализируют текущие процессы, выявят потери и внедрят решения для повышения эффективности.
По итогам проекта на пилотном участке планируют на 10% увеличить выработку на рабочих местах и на 10% сократить время протекания процесса. После этого успешные практики и полученный опыт предприятие сможет распространить на другие производственные направления.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.