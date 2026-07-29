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Компания из Подмосковья по декору стеклотар внедрит бережливые технологии

Инструменты бережливого производства внедрят на этапе шелкотрафаретной печати.

Предприятие «Комплексные системы производства» из Московской области стала новым участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Для внедрения инструментов бережливого производства специалисты выбрали пилотный поток — процесс шелкотрафаретной печати высокотемпературными красками. Там при поддержке экспертов регионального центра компетенций специалисты компании проанализируют текущие процессы, выявят потери и внедрят решения для повышения эффективности.

По итогам проекта на пилотном участке планируют на 10% увеличить выработку на рабочих местах и на 10% сократить время протекания процесса. После этого успешные практики и полученный опыт предприятие сможет распространить на другие производственные направления.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.