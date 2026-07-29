Воспитанники нижегородского зооцентра «Надежда» завоевали шесть медалей на областных соревнованиях по конкуру

«Конкур — одна из самых зрелищных олимпийских дисциплин конного спорта. Задача всадника — максимально чисто и быстро пройти заранее определенный маршрут, преодолевая барьеры различной высоты и конфигурации. За разрушение препятствия или превышение лимита времени начисляются штрафные очки. Победа каждого из наших спортсменов — это результат колоссальной работы, которая выстраивается месяцами. Мы гордимся тем, как наши пары справились со сложными маршрутами под давлением турнирной обстановки», — отметила директор департамента по соцполитике Галина Гуренко.