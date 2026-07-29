Воспитанники нижегородского зооцентра «Надежда» завоевали шесть медалей на областных соревнованиях по конкуру

Воспитанники городского зооцентра «Надежда» завоевали шесть медалей на областных соревнованиях по конкуру «Кубок губернатора Нижегородской области». Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.
Турнир собрал сильнейших конкуристов региона; спортсмены зооцентра показали безупречную технику прохождения маршрутов и высокий уровень взаимодействия с лошадьми. Подготовкой всадников занималась тренер Светлана Захарова.
«Конкур — одна из самых зрелищных олимпийских дисциплин конного спорта. Задача всадника — максимально чисто и быстро пройти заранее определенный маршрут, преодолевая барьеры различной высоты и конфигурации. За разрушение препятствия или превышение лимита времени начисляются штрафные очки. Победа каждого из наших спортсменов — это результат колоссальной работы, которая выстраивается месяцами. Мы гордимся тем, как наши пары справились со сложными маршрутами под давлением турнирной обстановки», — отметила директор департамента по соцполитике Галина Гуренко.
Результаты выступлений спортсменов зооцентра «Надежда»:
Маршрут с высотой препятствий 75 см: 1 место (зачет пони) — София Парамонова на Мартине. Маршрут с высотой препятствий 80 см: 1 место (общий зачет) — Софья Голубева на Виктории. Маршрут с высотой препятствий 90 см: 1 место (общий зачет) — Виктория Трофимова на Каролине. Маршрут с высотой препятствий 100 см: 2 место (общий зачет) — Анастасия Соснина на Примете; 2 место (зачет юноши) — Виктория Трофимова на Каролине. Маршрут с высотой препятствий 110 см: 2 место (зачет юноши) — Виктория Трофимова на Каролине.
Впереди у воспитанников Светланы Захаровой — подготовка к следующим этапам Кубка Нижегородской области по конкуру.
Ранее сообщалось, что итоги командного чемпионата и первенства региона по выездке подведены в Нижегородской области.