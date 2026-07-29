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Сотрудники Следкома Калининграда получили награды за полугодие

В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области подвели итоги работы за январь-июнь 2026 года. Об этом сообщили в ведомстве.

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В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области подвели итоги работы за январь-июнь 2026 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Заседание коллегии прошло 29 июля под председательством руководителя управления Дмитрия Канонерова. За шесть месяцев в суд направлено 253 уголовных дела в отношении 307 лиц. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 8,7%, тяжких — на 34%. Расследовано 17 убийств и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, раскрываемость по этой категории составила 100%.

Окончено 16 дел о налоговых преступлениях, 12 из них переданы в суд. Сумма ущерба по этим делам составила 2,5 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд возмещены в ходе следствия, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2,9 млрд рублей.

Руководитель управления отметил рост числа обращений граждан и доверия к ведомству. На заседании сотрудников наградили благодарностями, медалями и грамотами, нескольким присвоили очередные звания.

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