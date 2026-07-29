Сотрудники Следкома Калининграда получили награды за полугодие

Окончено 16 дел о налоговых преступлениях, 12 из них переданы в суд. Сумма ущерба по этим делам составила 2,5 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд возмещены в ходе следствия, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2,9 млрд рублей.