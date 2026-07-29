Воронежец получил 14 лет за передачу данных о военных иностранной спецслужбе

Суд установил, что в октябре 2023 года Ичев установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями специальных служб иностранного государства. Выполняя их задания, он осуществлял сбор и передачу сведений о российских военнослужащих, а также о возможностях использования технологий беспроводной связи в различных организациях. Эти данные могли быть направлены против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.