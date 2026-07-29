На Земле Франца-Иосифа впервые нашли скопления вытаявших останков животных

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2026) зафиксировали 39 точек вытаявших костных останков морских млекопитающих на Земле Франца-Иосифа, рассказала ТАСС заместитель руководителя экспедиции по научной работе Анна Трофимова. Ученые впервые определили координаты, где кости вытаяли из мерзлоты на вышедшей из-под ледника морской террасе.
«Было выявлено 39 скоплений костных останков млекопитающих, в частности были обнаружены кости ластоногих, вероятно, тюленей, китов и рога северного оленя. 12 образцов костного материала были отобраны для проведения радиоизотопного анализа и молекулярно-генетических исследований», — сказала Трофимова.
Участник экспедиции Александр Ермолин провел аэрофотосъемку местности с использованием квадрокоптера, были зафиксированы координаты скопления костей. Интересно, что останки морских млекопитающих обнаружены достаточно далеко от береговой линии.
В настоящее время на Земле Франца-Иосифа нет северных оленей, считается, что они не обитают там уже несколько тысяч лет. Ближайшие популяции есть на архипелагах Шпицберген и Новая Земля, где не такие суровые условия, как на ЗФИ. Из костных останков ученые планируют выделить древние ДНК.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходил с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.