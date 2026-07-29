На Земле Франца-Иосифа впервые нашли скопления вытаявших останков животных

В настоящее время на Земле Франца-Иосифа нет северных оленей, считается, что они не обитают там уже несколько тысяч лет. Ближайшие популяции есть на архипелагах Шпицберген и Новая Земля, где не такие суровые условия, как на ЗФИ. Из костных останков ученые планируют выделить древние ДНК.