В селе Антипинка Чувашии построили спортивную площадку

Новый объект предназначен для занятий футболом, баскетболом и общей физической подготовкой. Площадку оборудовали рядом с детской игровой зоной, открытой в прошлом году. Благодаря этому в селе появилось единое пространство активного отдыха для семей с детьми разного возраста. Как отметили местные жители, пока младшие дети играют на качелях, старшие могут заниматься спортом на современных тренажерах и площадках.