В селе Антипинка Чувашии построили спортивную площадку

Строительство многофункциональной спортивной площадки завершили в селе Антипинка Чувашской Республики в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Порецкого муниципального округа.
Новый объект предназначен для занятий футболом, баскетболом и общей физической подготовкой. Площадку оборудовали рядом с детской игровой зоной, открытой в прошлом году. Благодаря этому в селе появилось единое пространство активного отдыха для семей с детьми разного возраста. Как отметили местные жители, пока младшие дети играют на качелях, старшие могут заниматься спортом на современных тренажерах и площадках.
Новый спортивный объект будет способствовать вовлечению жителей в регулярные занятия физкультурой и укреплению здоровья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.