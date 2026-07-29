В суд поступило уголовное дело в отношении врача регионального перинатального центра

Приём Кристеллера — это акушерский приём, при котором врач или акушерка во время потуги сильно давят на дно матки через переднюю брюшную стенку роженицы (в направлении сверху вниз), чтобы механически «выдавить» ребёнка наружу. Это грубое физическое воздействие, когда врач буквально выталкивает плод. Этот приём был запрещён еще в Советском Союзе как очень травматичный. В результате дети становились инвалидами. Применение этого метода также приводит к разрывам тазового дна у женщин.