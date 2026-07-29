В суд поступило уголовное дело в отношении врача регионального перинатального центра

В Центральном районном суде Калининграда начинается рассмотрение уголовного дела в отношении врача Регионального перинатального центра. Женщина обвиняется в причинении по неосторожности смерти новорождённому, сообщает в среду, 29 июля, пресс-служба Калининградского областного суда.
По версии следствия, 21 сентября 2024 года в Региональный перинатальный центр была госпитализирована женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая Л., являясь врачом-акушером-гинекологом, при оказании роженице медицинской помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию.
Как отмечается в сообщении, медик изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. В частности, она применила приём Кристеллера, официально запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава РФ из-за крайне высокого риска тяжелых травм у матери и ребёнка.
Из-за приёма Кристеллера новорождённая девочка получила закрытую черепно-спинномозговую травму. Роженице в итоге пришлось провести экстренное кесарево сечение. Но, несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, ребёнок умер в Региональном перинатальном центре спустя два дня после рождения.
«Действия Л. квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”. Судебное заседание по делу назначено на 30 июля 2026 года», — говорится в сообщении Калининградского областного суда.
Приём Кристеллера — это акушерский приём, при котором врач или акушерка во время потуги сильно давят на дно матки через переднюю брюшную стенку роженицы (в направлении сверху вниз), чтобы механически «выдавить» ребёнка наружу. Это грубое физическое воздействие, когда врач буквально выталкивает плод. Этот приём был запрещён еще в Советском Союзе как очень травматичный. В результате дети становились инвалидами. Применение этого метода также приводит к разрывам тазового дна у женщин.
В Калининграде бывшего акушера перинатального центра обвиняют в смерти новорождённой.