В поселке Коммаяк Ставрополья к началу учебного года завершат ремонт школы

Капитальный ремонт школы в поселке Коммаяк Кировского округа Ставропольского края планируют завершить к началу нового учебного года, сообщили в правительстве региона. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
Строительная готовность объекта составляет уже более 70%. В здании выполнена бетонная стяжка полов, в большинстве кабинетов на первом и втором этажах завершены чистовые штукатурные работы, в коридорах на стены нанесена декоративная штукатурка. Также рабочие заменили электропроводку, выполнили разводку системы отопления. Кроме того, продолжается обновление наружных теплосетей, канализации, ремонт в столовой и пищеблоке.
«Ремонт школы — это наша прямая инвестиция в образование и безопасность. Новые инженерные сети, теплые и уютные классы, обновленная столовая обеспечат комфортную среду для развития каждого ребенка», — отметил глава округа Николай Новопашин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.