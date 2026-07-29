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В больницу села Кубенского Вологодской области поступило новое оборудование

В числе поставок — перевязочный стол с педальным гидроприводом и хирургический передвижной светильник.

Новое оборудование поступило в Кубенскую участковую больницу Вологодской области, сообщили в администрации Вологодского муниципального района. Улучшение качества медицинского обслуживания — одна из задач национально проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В числе поступившего оборудования — перевязочный стол с педальным гидроприводом. Его конструкция позволяет плавно регулировать высоту рабочей панели с помощью педали.

Кроме того, больница получила хирургический передвижной светильник «Эмалед 200−01 П». Он обеспечивает бестеневое освещение и может использоваться при хирургических и гинекологических вмешательствах.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.