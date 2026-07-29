В Калининградской области за пособничество теракту задержан 19-летний местный житель

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ведётся расследование.
УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего гражданина РФ. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ — «Террористический акт». По информации ведомства, его противоправная деятельность, связанная с пособничеством в подготовке теракта, была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Подозреваемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Информация о деталях дела не раскрывается.