В Калининградской области за пособничество теракту задержан 19-летний местный житель

УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего гражданина РФ. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ — «Террористический акт». По информации ведомства, его противоправная деятельность, связанная с пособничеством в подготовке теракта, была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.