В Чечне более 2 тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета

Более 2 тыс. жителей Чечни с начала года бесплатно прошли обучение в школах сахарного диабета, работающих на базе поликлиник и больниц региона. Занятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В ходе обучения специалисты рассказывают, как самостоятельно измерять уровень сахара в крови, соблюдать принципы правильного питания, подсчитывать количество углеводов, корректировать дозы инсулина по назначению врача, правильно выполнять инъекции и интерпретировать результаты контроля уровня глюкозы.
Занятия проводятся бесплатно для всех жителей республики с подтвержденным сахарным диабетом. В школу можно записаться во время приема у врача-эндокринолога в поликлинике или центральной районной больнице по месту прикрепления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.