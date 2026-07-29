С начала года в Татарстане заключили 2,3 тысячи социальных контрактов

Жители Татарстана с начала 2026 года заключили 2,3 тыс. социальных контрактов, сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты. Мера поддержки реализуется в ходе национального проекта «Семья».
Большая часть договоров связана с поиском работы — таких контрактов заключено 967. Еще 849 жителей получили поддержку для открытия собственного дела, 103 человека направили средства на развитие личного подсобного хозяйства. Кроме того, 381 соглашение оформлено по другим направлениям.
Социальный контракт является одной из мер, направленных на снижение уровня бедности. Его главная задача — не только помочь семье или человеку справиться с временными трудностями, но и создать условия для получения стабильного дохода в будущем. Перед заключением соглашения специалисты помогают гражданам подготовить необходимые документы, разработать бизнес-план и разобраться в условиях программы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.