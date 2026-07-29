С начала года в Татарстане заключили 2,3 тысячи социальных контрактов

Социальный контракт является одной из мер, направленных на снижение уровня бедности. Его главная задача — не только помочь семье или человеку справиться с временными трудностями, но и создать условия для получения стабильного дохода в будущем. Перед заключением соглашения специалисты помогают гражданам подготовить необходимые документы, разработать бизнес-план и разобраться в условиях программы.