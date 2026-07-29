Подросток из Ростова пойдёт под суд за хищение денег с банковского счёта

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15‑летнего жителя Ростова‑на‑Дону. Подростка обвиняют в краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и в покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2026 года юноша вместе со знакомым нашёл на тротуаре банковскую карту местной жительницы. Воспользовавшись бесконтактной оплатой, подросток купил в ресторане быстрого питания товары более чем на 2 тысячи рублей. Кроме того, он попытался списать ещё 1,2 тысячи рублей, но операция не прошла — на счёте не хватило средств.
Собранных доказательств оказалось достаточно, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
В СК напоминают: любые операции с найденной банковской картой без согласия владельца — уголовно наказуемое деяние, ответственность за которое наступает с 14 лет. В ведомстве советуют сразу блокировать утерянные карты и разъяснять несовершеннолетним, что использование чужого имущества незаконно.