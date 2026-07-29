Подросток из Ростова пойдёт под суд за хищение денег с банковского счёта

По данным следствия, в марте 2026 года юноша вместе со знакомым нашёл на тротуаре банковскую карту местной жительницы. Воспользовавшись бесконтактной оплатой, подросток купил в ресторане быстрого питания товары более чем на 2 тысячи рублей. Кроме того, он попытался списать ещё 1,2 тысячи рублей, но операция не прошла — на счёте не хватило средств.