Какой сегодня праздник: Международный день дружбы

Международный день дружбы учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Его появление связано с Декларацией и Программой действий в области культуры мира, а также с Международным десятилетием культуры мира и ненасилия (2001−2010). Цель дня — подчеркнуть значение дружбы как силы, которая помогает строить мир, укреплять взаимопонимание между народами и преодолевать предрассудки. День дружбы — не просто повод поздравить близких, а напоминание о том, что дружеские связи между людьми разных культур, религий и взглядов помогают делать общество более сплочённым. ООН призывает в этот день проводить просветительские и общественные мероприятия, которые развивают диалог и солидарность.
Всемирный день вышивки появился в 2011 году по инициативе Гильдии вышивальщиц Швеции. Его цель — популяризировать вышивку как вид декоративно‑прикладного искусства, подчеркнуть ценность ручного труда и объединить мастериц по всему миру. Вышивка — одно из древнейших ремёсел: археологи находят образцы, которым тысячи лет. День вышивки призван напомнить о богатой культурной традиции и показать, что это искусство не устаревает: сегодня в нём сочетаются старинные техники и современные тренды. В этот день чествуют как профессиональных художников по текстилю, так и любителей — всех, кто создаёт узоры нитками.
«День зарниц и молний» — не официальный праздник, а скорее народное обозначение дня 30 июля (в народном календаре — день Марины с Лазарем, или Марина Лазоревая). В старину на Руси считали, что в этот день особенно часто бывают зарницы — молнии без грома и дождя, отсветы далёких гроз. С ними было связано много примет и запретов: например, считалось, что смотреть на зарницы нельзя — якобы они «иссушают зрение», а ещё могут предвещать пожары. В поговорках говорили: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву» — то есть такие вспышки могли навредить урожаю. Название «День зарниц и молний» сейчас используют в основном в публикациях о народных традициях, в тематических подборках про погоду и в соцсетях — как атмосферный повод поговорить о природных явлениях.