Какой сегодня праздник: Международный день дружбы

«День зарниц и молний» — не официальный праздник, а скорее народное обозначение дня 30 июля (в народном календаре — день Марины с Лазарем, или Марина Лазоревая). В старину на Руси считали, что в этот день особенно часто бывают зарницы — молнии без грома и дождя, отсветы далёких гроз. С ними было связано много примет и запретов: например, считалось, что смотреть на зарницы нельзя — якобы они «иссушают зрение», а ещё могут предвещать пожары. В поговорках говорили: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву» — то есть такие вспышки могли навредить урожаю. Название «День зарниц и молний» сейчас используют в основном в публикациях о народных традициях, в тематических подборках про погоду и в соцсетях — как атмосферный повод поговорить о природных явлениях.