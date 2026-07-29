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Главные новости за 29 июля. Ростов-на-Дону и область

В Таганроге в районе действия режима чрезвычайной ситуации, введенной после атаки БПЛА, саперы завершили работу. Жители, которые были эвакуированы, могут возвращаться домой.

В Таганроге в районе действия режима чрезвычайной ситуации, введенной после атаки БПЛА, саперы завершили работу. Жители, которые были эвакуированы, могут возвращаться домой.

Предприятия Ростовской области в январе—апреле 2026 года отгрузили промышленной продукции собственного производства на 776,9 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона.

По итогам первых шести месяцев 2026 года розничный товарооборот в Ростовской области превысил 1 трлн руб.

В шести муниципалитетах Ростовской области сохраняется режим ЧС. Речь идет о Ростове-на-Дону и Новочеркасске, а также Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах.

Министерство культуры России включило 48 донских памятников археологии в государственный реестр объектов культурного наследия. Специалисты региона выявили новые объекты в 14 муниципалитетах: Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском и Усть-Донецком районах, а также в Ростове-на-Дону. После включения в реестр объекты получили федеральный статус и перешли под государственную охрану.

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