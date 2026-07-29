Что на самом деле провоцирует простуду летом: врач дала ответ

Жара не всегда защищает от простуды. Летом многие сталкиваются с насморком, болью в горле и другими симптомами ОРВИ. Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что причиной заболевания могут стать резкие перепады температуры. Об этом пишет Lenta.ru.
«Когда человек входит с 35-градусной жары в помещение, где кондиционер охлаждает воздух до 18−20 градусов, организму приходится быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, но может снижать местную защиту слизистых оболочек носа и горла», — объяснила врач.
По словам специалиста, спровоцировать неприятные симптомы в жаркое время года могут не только кондиционеры, но и другие резкие изменения условий. Например, привычка пить ледяные напитки, долго находиться в холодной воде после перегрева или сидеть под сильным потоком холодного воздуха.
Бурнацкая отметила, что сам кондиционер не является причиной простуды, если за ним правильно ухаживают. Однако загрязненные фильтры могут накапливать пыль, аллергены и микроорганизмы, а слишком сухой воздух в помещении способен пересушивать слизистые и снижать их защитные функции.
Ранее врач Сергей Симбирцев предупредил, что сильные дожди способны смывать загрязнения, повышая риск заражения кишечными инфекциями и другими заболеваниями.