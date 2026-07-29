Что на самом деле провоцирует простуду летом: врач дала ответ

По словам специалиста, спровоцировать неприятные симптомы в жаркое время года могут не только кондиционеры, но и другие резкие изменения условий. Например, привычка пить ледяные напитки, долго находиться в холодной воде после перегрева или сидеть под сильным потоком холодного воздуха.