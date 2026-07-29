Заседание Законодательного Собрания Нижегородской области 30 июля: повестка и проекты законов

30 июля в 10:00 в Нижегородском кремле (корпус 2, зал заседаний) состоится очередное заседание Законодательного Собрания Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Депутаты рассмотрят ряд законодательных инициатив, направленных на развитие региона, а также обсудят вопросы присвоения почётных званий и проведут «Правительственный час».
Одной из ключевых тем станет проект закона «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях», который вводит административную ответственность за нарушения в сфере оборота вейпов и никотинсодержащей продукции. Документ предусматривает штрафы за распространение, хранение и стимулирование продажи такой продукции: для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Также законопроектом предлагается наделить министерство промышленности, торговли и предпринимательства области полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об этих нарушениях.
Парламентарии обсудят законодательную инициативу о внесении изменений в КоАП РФ для борьбы с несанкционированными свалками. Предлагается до 2030 года использовать для фиксации нарушений камеры с функцией даты и времени, даже если они не являются специальными измерительными приборами; соответствующий проект планируется направить в Государственную Думу.
Ещё одна важная тема — изменение механизма обеспечения жильём детей-сирот. Предлагаемый законопроект позволит направлять средства областного бюджета на строительство жилых помещений в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда».
В повестке также проекты постановлений о присвоении почётных званий: «Заслуженный финансист», «Заслуженный предприниматель», «Заслуженный архитектор», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса» и «Заслуженный работник ветеринарии» Нижегородской области. Депутаты утвердят списки кандидатов на эти звания.
В рамках заседания состоится «Правительственный час» на тему: «О состоянии и перспективах развития охотничьего хозяйства в Нижегородской области».