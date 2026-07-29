Заседание Законодательного Собрания Нижегородской области 30 июля: повестка и проекты законов

Одной из ключевых тем станет проект закона «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях», который вводит административную ответственность за нарушения в сфере оборота вейпов и никотинсодержащей продукции. Документ предусматривает штрафы за распространение, хранение и стимулирование продажи такой продукции: для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Также законопроектом предлагается наделить министерство промышленности, торговли и предпринимательства области полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об этих нарушениях.