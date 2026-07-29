В Краснодарском крае сформируют мобильные огневые группы

Формирование мобильных огневых групп для защиты от атак беспилотников также началось на предприятиях Приморского края, как сообщили 17 июля в пресс-службе регионального правительства. Для вступления в группы необходимо заключить контракт с Минобороны. В Ленинградской области в июне была введена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей при подписании контракта на службу в огневых группах, а военнослужащим за каждый сбитый беспилотник предусмотрены выплаты в 100 тыс. рублей.