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В Краснодарском крае сформируют мобильные огневые группы

В Краснодарском крае будут созданы мобильные огневые группы для защиты критически важных инфраструктур и предприятий от атак вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, его высказывание было размещено на сайте администрации края.

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь в них (мобильные огневые группы. — ред.) должны входить сотрудники этих организаций. Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают», — отметил Кондратьев.

Губернатор также объявил, что власти края планируют выплачивать каждому члену этих групп по 50 тыс. рублей в месяц. Данное решение было принято на совещании по вопросам защиты промышленных и агропромышленных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов, которое провели Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

Формирование мобильных огневых групп для защиты от атак беспилотников также началось на предприятиях Приморского края, как сообщили 17 июля в пресс-службе регионального правительства. Для вступления в группы необходимо заключить контракт с Минобороны. В Ленинградской области в июне была введена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей при подписании контракта на службу в огневых группах, а военнослужащим за каждый сбитый беспилотник предусмотрены выплаты в 100 тыс. рублей.

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