В Краснодарском крае сформируют мобильные огневые группы

«В первую очередь в них (мобильные огневые группы. — ред.) должны входить сотрудники этих организаций. Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают», — отметил Кондратьев.
Губернатор также объявил, что власти края планируют выплачивать каждому члену этих групп по 50 тыс. рублей в месяц. Данное решение было принято на совещании по вопросам защиты промышленных и агропромышленных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов, которое провели Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк.
Формирование мобильных огневых групп для защиты от атак беспилотников также началось на предприятиях Приморского края, как сообщили 17 июля в пресс-службе регионального правительства. Для вступления в группы необходимо заключить контракт с Минобороны. В Ленинградской области в июне была введена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей при подписании контракта на службу в огневых группах, а военнослужащим за каждый сбитый беспилотник предусмотрены выплаты в 100 тыс. рублей.