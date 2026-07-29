ОАЭ передали России собиравшую деньги «инвестблогера» Лусик Карапетян

МВД также сообщило об экстрадиции из ОАЭ россиянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По данным ведомства, в 2022-м женщина организовала в Москве группу, участники которой похищали деньги под предлогом инвестиций. Жертвам обещали, что они получат выигрыш от ставок на матчи и другие спортивные события в букмекерских конторах. Вместо этого участники похищали переданные им средства.