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ОАЭ передали России собиравшую деньги «инвестблогера» Лусик Карапетян

Блогера Лусик Карапетян, обвиняемую в мошенничестве, экстрадировали из ОАЭ в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

Источник: РБК

Блогера Лусик Карапетян, обвиняемую в мошенничестве, экстрадировали из ОАЭ в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Карапетян через соцсети убеждала людей перечислять ей деньги якобы для инвестирования в проекты, после чего скрылась за границей вместе с полученными средствами.

МВД также сообщило об экстрадиции из ОАЭ россиянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По данным ведомства, в 2022-м женщина организовала в Москве группу, участники которой похищали деньги под предлогом инвестиций. Жертвам обещали, что они получат выигрыш от ставок на матчи и другие спортивные события в букмекерских конторах. Вместо этого участники похищали переданные им средства.

По поручению Генпрокуратуры обвиняемую объявили в международный розыск, а в августе 2023 года ее задержали на территории ОАЭ местные правоохранители.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована экстрадиция подозреваемой в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий. Сегодня она будет доставлена в Москву», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В марте 2026 года из Турции в Россию депортировали соосновательницу финансовой пирамиды Finiko, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организаторы пирамиды обещали гражданам вкладывать их средства в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая более крупные суммы. Материальный ущерб понесли более 7 тыс. потерпевших на общую сумму свыше 1 млрд руб.

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