В Хабаровском крае появится еще 33 рабочих места для людей с инвалидностью

Еще 33 рабочих места для людей с инвалидностью появится в Хабаровском крае в 2026 году, сообщил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Григорий Солодянкин. Такая работа соответствует целям национального проекта «Кадры».
«В 2026 году в регионе планируется создать 33 специализированных рабочих места для людей с инвалидностью. На сегодняшний день уже успешно оборудовано 4 таких места. Бизнес заинтересован в участии в программе и готов создавать инклюзивные условия труда», — рассказал Григорий Солодянкин.
Для работодателей, готовых принимать на работу граждан с инвалидностью, предусмотрена государственная субсидия. Она позволяет возместить затраты на создание и оснащение одного специализированного рабочего места в размере до 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить на приобретение, установку и монтаж оборудования, а также на организацию рабочих мест для надомного труда.
Получить такую поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 января 2025 года. При этом у заявителей не должно быть задолженностей по налогам и сборам, а также они должны соответствовать другим требованиям законодательства.
Ключевым условием предоставления субсидии является официальное трудоустройство гражданина с инвалидностью. Работодатель должен заключить с ним трудовой договор на неопределенный срок или не менее чем на 9 месяцев. Кроме того, рабочее место должно предусматривать занятость на полный рабочий день.
Субсидия предоставляется при трудоустройстве инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий и участников СВО, имеющих инвалидность. Чтобы получить выплату, работодатель может обратиться в службу занятости в течение 3 месяцев после заключения трудового договора.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.