В Хабаровском крае появится еще 33 рабочих места для людей с инвалидностью

Для работодателей, готовых принимать на работу граждан с инвалидностью, предусмотрена государственная субсидия. Она позволяет возместить затраты на создание и оснащение одного специализированного рабочего места в размере до 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить на приобретение, установку и монтаж оборудования, а также на организацию рабочих мест для надомного труда.