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В Волгограде сотрудники МЧС и мэрии спустились в подземные укрытия

Сотрудники МЧС и администрации Волгограда проверили заглубленные помещения, предназначенные для укрытия населения.

Сотрудники МЧС и администрации Волгограда проверили заглубленные помещения, предназначенные для укрытия населения. Были осмотрены объекты, которые находятся в Центральном районе Волгограда, уточнили в региональном МЧС.

К таким заглубленным помещениям, судя по опубликованному фотоотчету, относятся подземные паркинги на территории МКД, куда и спустились проверяющие.

— В ходе мероприятия сотрудники чрезвычайного ведомства оказали методическую помощь по вопросам приспособления помещений для укрытия населения, а также их содержанию, — рассказали в МЧС региона.

Также сообщается, что по итогам осмотра были определены меры, направленных на повышение качества предоставления населению средств коллективной защиты.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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