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Корпус Областной детской больницы открылся после ремонта в «Квартале здоровья»

В двухэтажном здании расположится отделение боксированной педиатрии на 35 коек.

Еще один корпус Областной детской больницы открылся после капремонта в «Квартале здоровья». Об этом в своих соцсетях рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

В двухэтажном здании расположится отделение боксированной педиатрии на 35 мест. Здесь будут помогать детям с трудно дифференцируемыми заболеваниями. А также с патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом.

Всего за последние три года на обновление больницы направлено уже более 3,2 млрд рублей. А в ремонт последнего корпуса инвестировано более 250 млн рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение и ФАП.