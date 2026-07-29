Корпус Областной детской больницы открылся после ремонта в «Квартале здоровья»

Еще один корпус Областной детской больницы открылся после капремонта в «Квартале здоровья». Об этом в своих соцсетях рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
В двухэтажном здании расположится отделение боксированной педиатрии на 35 мест. Здесь будут помогать детям с трудно дифференцируемыми заболеваниями. А также с патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом.
Всего за последние три года на обновление больницы направлено уже более 3,2 млрд рублей. А в ремонт последнего корпуса инвестировано более 250 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение и ФАП.