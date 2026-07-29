Канье Уэст урегулировал иск о сексуальных домогательствах к своей бывшей помощнице

Лорен Пишотта изначально обратилась в суд в 2024 году и подала иск в 2025 году, утверждая, что артист уволил ее после того, как завалил текстовыми сообщениями и видеоматериалами сексуального характера. Среди прочего она обвинила его в том, что он мастурбировал и прикасался к ее половым органам во время пребывания в отеле, а также заявила, что он мог подмешать ей наркотики на студийной сессии, которую вел совместно с Шоном Комбсом (P. Diddy).