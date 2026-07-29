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Канье Уэст урегулировал иск о сексуальных домогательствах к своей бывшей помощнице

Рэпер Канье Уэст, также известный как Йе, и его бывшая личная помощница Лорен Пишотта достигли соглашения по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ, ознакомившись с судебными документами. Мировое соглашение было заключено 23 июля, соответствующие документы уже переданы в суд Лос-Анджелеса. Согласно заявлению адвокатов истицы, урегулирование является «безоговорочным». Подробности сделки не разглашаются.

Рэпер Канье Уэст, также известный как Йе, и его бывшая личная помощница Лорен Пишотта достигли соглашения по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ, ознакомившись с судебными документами. Мировое соглашение было заключено 23 июля, соответствующие документы уже переданы в суд Лос-Анджелеса. Согласно заявлению адвокатов истицы, урегулирование является «безоговорочным». Подробности сделки не разглашаются.

Лорен Пишотта изначально обратилась в суд в 2024 году и подала иск в 2025 году, утверждая, что артист уволил ее после того, как завалил текстовыми сообщениями и видеоматериалами сексуального характера. Среди прочего она обвинила его в том, что он мастурбировал и прикасался к ее половым органам во время пребывания в отеле, а также заявила, что он мог подмешать ей наркотики на студийной сессии, которую вел совместно с Шоном Комбсом (P. Diddy).

Представители Канье Уэста пока не прокомментировали ситуацию.