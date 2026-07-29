В подмосковном Чехове построили детскую поликлинику

Строительство детской поликлиники завершили в Чехове в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Внутри есть кабинеты педиатра, стоматолога, эндокринолога, дерматолога, аллерголога, комнаты неотложной помощи, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет.
Главный врач Чеховской больницы Александр Попов отметил, что учреждение оборудовано необходимой диагностической и лечебной техникой. Также при поликлинике открывается дневной стационар на 5−10 коек. Это позволит оказывать услуги, которые обычно требуют госпитализации, не кладя ребенка в больницу.
Для комфорта маленьких пациентов обустроены зоны ожидания и детские уголки, продумана удобная навигация, созданы уютные пространства. На территории появились детская площадка и велопарковка. В будущем медучреждение планируют сделать семейным, чтобы дети и родители могли проходить комплексные осмотры по проекту «Дни здоровой семьи».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.