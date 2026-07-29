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«Спешки нет». Когда Минфин вернется на рынок ОФЗ

На Радио РБК экономист Егор Сусин рассказал, стоит ли ждать возвращения Минфина на рынок госдолга.

Источник: РБК

Сейчас рынок гособлигаций краткосрочно стабилизировался после панических распродаж, но необходимости для возвращения Минфина к размещениям нет, сообщил начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин в эфире Радио РБК.

На этом фоне недавняя регистрация флоатеров также выступает позитивным сигналом, поскольку в таком случае «давление на кривые не будет таким сильным». Ведомство может вернуться на рынок в октябре, поскольку значимый дефицит бюджета формироваться ближе к концу года, а в августе и сентябре возможен сезонный профицит.