«Спешки нет». Когда Минфин вернется на рынок ОФЗ

На этом фоне недавняя регистрация флоатеров также выступает позитивным сигналом, поскольку в таком случае «давление на кривые не будет таким сильным». Ведомство может вернуться на рынок в октябре, поскольку значимый дефицит бюджета формироваться ближе к концу года, а в августе и сентябре возможен сезонный профицит.