Главные новости за 29 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Убыток воронежского продуктового ритейлера «Центрторг» по итогам первого полугодия 2026 года сократился более чем в три раза — до 7,7 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 6,3% до 1,3 млрд руб., при этом компания направила владельцам привилегированных акций 258,4 тыс. руб. из начисленных 385,5 тыс. руб. дивидендов за 2025 год, заявив, что оставшиеся 127,1 тыс. руб. не перечислила из-за отсутствия необходимых реквизитов акционеров или их необращения за средствами.