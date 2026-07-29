Более половины компаний Прикамья не хотят проверять сотрудников на детекторе лжи

Только 1% опрошенных представителей пермских компаний сообщили, что проверяют всех соискателей на полиграфе. Об этом сообщает SuperJob по результатам своего исследования. Выборочные проверки проводят еще 4%. 39% рекрутеров видят смысл в полиграфе при приеме на работу новых сотрудников. Остальные 55% категорически против проведения проверок на детекторе лжи.