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Адвокат Полякова: Мошенничество на сайте знакомств невозможно исключить

Пользователей онлайн-площадок для знакомств просят быть внимательным при общении с незнакомцами.

Источник: Комсомольская правда

Мошенничество на онлайн-площадках для знакомств не могут исключить даже самые строгие меры контроля. Главной защитой на подобных платформах по-прежнему остается бдительность пользователей. Об этом РИАМО рассказала адвокат по уголовным делам Вероника Полякова.

«Точечное регулирование способно снизить масштаб явления — и государство уже движется в эту сторону. Пока сайты знакомств в России не подпадают под специальный разрешительный или лицензионный режим. Это и создает почву для анонимных профилей с чужими фотографиями и вымышленными легендами», — поделилась спикер.

По словам Поляковой, сайты знакомств — это площадки для общения. Введение жесткой обязательной верификации для всех пользователей потребовало бы серьезных изменений в законодательстве, а также больших ресурсов. Однако злоумышленники быстро адаптируются и могут обходить новые правила.

«Главный упор сейчас делается не на ограничения, а на информирование и самозащиту. Представители МВД и юристы регулярно перечисляют “маркеры”, которые помогают распознать мошенника. Это, например, навязчивые разговоры о деньгах и инвестициях, демонстрация своего достатка, отказ от личных встреч, просьбы о личных данных», — подчеркнула адвокат.

Как KP.RU писал ранее, переполненный почтовый ящик в подъезде может рассказать грабителям о том, что хозяева слишком долго отсутствуют дома. Отпугнуть злоумышленников можно, постоянно опустошая его.