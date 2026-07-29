Адвокат Полякова: Мошенничество на сайте знакомств невозможно исключить

«Точечное регулирование способно снизить масштаб явления — и государство уже движется в эту сторону. Пока сайты знакомств в России не подпадают под специальный разрешительный или лицензионный режим. Это и создает почву для анонимных профилей с чужими фотографиями и вымышленными легендами», — поделилась спикер.