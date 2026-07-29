Адвокат Полякова: Мошенничество на сайте знакомств невозможно исключить

Мошенничество на онлайн-площадках для знакомств не могут исключить даже самые строгие меры контроля. Главной защитой на подобных платформах по-прежнему остается бдительность пользователей. Об этом РИАМО рассказала адвокат по уголовным делам Вероника Полякова.
«Точечное регулирование способно снизить масштаб явления — и государство уже движется в эту сторону. Пока сайты знакомств в России не подпадают под специальный разрешительный или лицензионный режим. Это и создает почву для анонимных профилей с чужими фотографиями и вымышленными легендами», — поделилась спикер.
По словам Поляковой, сайты знакомств — это площадки для общения. Введение жесткой обязательной верификации для всех пользователей потребовало бы серьезных изменений в законодательстве, а также больших ресурсов. Однако злоумышленники быстро адаптируются и могут обходить новые правила.
«Главный упор сейчас делается не на ограничения, а на информирование и самозащиту. Представители МВД и юристы регулярно перечисляют “маркеры”, которые помогают распознать мошенника. Это, например, навязчивые разговоры о деньгах и инвестициях, демонстрация своего достатка, отказ от личных встреч, просьбы о личных данных», — подчеркнула адвокат.
Как KP.RU писал ранее, переполненный почтовый ящик в подъезде может рассказать грабителям о том, что хозяева слишком долго отсутствуют дома. Отпугнуть злоумышленников можно, постоянно опустошая его.