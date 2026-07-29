В Башмаковском районе Пензенской области установят 2 медпункта

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) возведут в Башмаковском районе Пензенской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Современные ФАПы появятся в селе Шереметьево, где проживает более 370 человек, и в селе Марат с населением свыше 260 жителей. Специалисты уже установили сваи, а сами конструкции планируется смонтировать до конца лета.
«Необходимость в возведении новых модульных медицинских объектов в данных селах назрела. Более 40 лет жители пользовались старыми ФАПами, и наконец мы получим современные, комфортные условия для оказания первичной медицинской помощи», — отметила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.