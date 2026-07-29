Диетолог раскрыла секрет идеального йогурта: что должно быть в составе

Тем временем врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила о другой опасности. Она рассказала, что вечерний рацион не должен включать продукты с кофеином, иначе может нарушиться сон. Ее слова приводит 360.ru, уточняя, что речь идет не только о кофе, но и о крепком чае с шоколадом.