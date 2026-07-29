Диетолог раскрыла секрет идеального йогурта: что должно быть в составе

Чтобы йогурт приносил пользу, а не лишние калории, важно внимательно читать этикетку. По словам диетолога-нутрициолога Софии Ковановой, в идеальном продукте должно быть всего два ингредиента: молоко и закваска. В беседе с aif.ru она предостерегла покупателей от доверия к надписи «натуральный» и посоветовала проверять цифры.
Специалист пояснила, что содержание белка в настоящем йогурте должно составлять не менее 3−4 граммов на 100 граммов продукта. При этом уровень сахара не должен превышать 4−5 граммов на ту же порцию. Кованова подчеркнула, что список компонентов в составе обязан быть максимально сжатым и коротким.
Диетолог также обратила внимание, что йогурты со сладкими наполнителями, шариками или мюсли, по сути, являются десертом. Она отметила, что такие продукты сложно назвать кисломолочными, поскольку они содержат слишком много добавок.
Тем временем врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила о другой опасности. Она рассказала, что вечерний рацион не должен включать продукты с кофеином, иначе может нарушиться сон. Ее слова приводит 360.ru, уточняя, что речь идет не только о кофе, но и о крепком чае с шоколадом.
Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко добавила сезонную рекомендацию. Диетолог посоветовала отказаться от красного мяса в летнюю жару, пишет «Царьград». По ее словам, такая пища в зной может запускать в организме биохимические реакции, ускоряющие процессы старения.