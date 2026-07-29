В селе Беляевка Оренбургской области открыли Школу медицинской грамотности

Школу медицинской грамотности «Знай и умей» открыли 16 июля в Беляевской центральной районной библиотеке Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Беляевского района.
Первое занятие провел заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Беляевской центральной районной больницы Александр Карпов. Врач подробно рассказал о том, как устроены механизмы развития онкологических заболеваний и какие факторы риска стоит учитывать, а также дал практические советы, которые помогут снизить риски. Следующее занятие состоится 20 августа и будет посвящено вакцинации.
Отметим, цель проекта «Знай и умей» — помочь жителям сформировать полезные привычки и научить их ответственно подходить к своему здоровью.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.