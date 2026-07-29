В Нижегородской области спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве вырос на 40%

Спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года вырос на 40% по сравнению со всем 2025 годом. В региональный кадровый центр «Работа России» с января по июнь 2026‑го за такой помощью обратились 681 безработный гражданин, тогда как за весь прошлый год было проведено 403 консультации.
Чаще всего услугу запрашивают женщины 35−54 лет, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, а также соискатели с несовершеннолетними детьми. По данным ведомства, именно эти группы сталкиваются с повышенной эмоциональной нагрузкой из‑за поиска работы, смены профессии или необходимости совмещать работу с семейными обязанностями.
«Рост количества обращений подтверждает востребованность психологической помощи при трудоустройстве и адаптации на рынке труда», — заявил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин. Он отметил, что поддержка помогает людям осознанно подходить к профессиональной самореализации, справляться с выгоранием и выходить из социальной изоляции, что напрямую влияет на демографическую устойчивость региона.
Оказание психологической поддержки входит в задачи нацпроекта «Кадры», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В рамках консультаций специалисты работают с тревожностью, неуверенностью в себе, страхом перед собеседованием, потерей мотивации и эмоциональным выгоранием, используя как индивидуальные беседы, так и групповые форматы: семинары‑тренинги, диагностические консультации по самоопределению и практикумы.
По итогам первого полугодия 2026 года после получения психологической поддержки уже трудоустроились 173 человека; за весь 2025‑й работу нашли 180 получателей услуги. Часть соискателей после консультаций была направлена на программы переобучения и повышения квалификации.
«Мы видим, как после тренингов и индивидуальных психологических консультаций меняется настрой соискателей. Люди перестают бояться отказов, начинают четче понимать свои сильные стороны и реальные карьерные цели», — подчеркнула и.о. директора кадрового центра «Работа России» Елена Видяева. Она добавила, что более 170 трудоустроенных за полгода подтверждают эффективность психологической помощи, а рост обращений говорит о доверии к специалистам.
Для повышения качества услуги в центрах регулярно проходят обучающие мероприятия для сотрудников: в этом году состоялись консультация по самоопределению «Моя мотивация», семинар‑тренинг «Выгорание: перезагрузка: вторичные выгоды — плюсы и минусы» и тренинг «Подготовка к собеседованию».