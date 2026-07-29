В Нижегородской области спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве вырос на 40%

Спрос на психологическую поддержку при трудоустройстве в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года вырос на 40% по сравнению со всем 2025 годом. В региональный кадровый центр «Работа России» с января по июнь 2026‑го за такой помощью обратились 681 безработный гражданин, тогда как за весь прошлый год было проведено 403 консультации.