В природном парке Волгоградской области обнаружили краснокнижные растения

Специалисты природного парка «Нижнехоперский» в Волгоградской области обнаружили в урочище Березники новые места произрастания краснокнижных растений — шпажника тонкого и любки двулистной. Проводимые работы способствуют достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Такие цветы растут на площади до 2500 кв. м, однако сами популяции малочисленны, что связано с особенностями песчаной почвы. По итогам обследования специалисты парка заложили несколько мониторинговых площадок — участков, где в дальнейшем будут регулярно отслеживать состояние этих редких растений.
Мониторинг, проводимый на территории природных парков, позволяет оценить численность популяций различных трав и динамику их изменений, выявить факторы, угрожающие выживанию видов, а также своевременно скорректировать меры охраны. Благодаря системной работе в этом году количество известных мест произрастания любки двулистной увеличилось с 6 до 7, а шпажника тонкого — с 8 до 10.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.