В природном парке Волгоградской области обнаружили краснокнижные растения

Такие цветы растут на площади до 2500 кв. м, однако сами популяции малочисленны, что связано с особенностями песчаной почвы. По итогам обследования специалисты парка заложили несколько мониторинговых площадок — участков, где в дальнейшем будут регулярно отслеживать состояние этих редких растений.