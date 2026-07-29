Дачникам рассказали, что важно сделать для хорошего урожая винограда

В конце июля и начале августа главная задача виноградаря — не кормить кусты, а найти баланс. Растению нужно оставить достаточно листьев и света, но не позволять тратить силы на лишние побеги и урожай. О том, что важно сделать на винограднике прямо сейчас, рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru.
Побеги к этому времени перерастают проволоку и начинают путаться. Если их стянуть, внутри куста образуется сырая тень, листья долго сохнут, а грозди плохо проветриваются. Специалист пояснил, что побеги нужно аккуратно распределить по шпалере с просветами, завести между проволоками и подвязать мягкой лентой, но тянуть верхушки нельзя, чтобы не сломать.
Одновременно удаляют ненужную поросль у основания, но тотальная обломка сейчас опасна, так как листья уже кормят куст. Агроном рекомендует убирать только то, что загущает середину. Листья возле гроздей открывают постепенно, чтобы ягоды не получили ожогов, и сначала убирают те, что лежат на кистях с теневой стороны.
С чеканкой, по словам эксперта, спешить не стоит, особенно в средней полосе из-за потепления. Раннее удаление верхушек часто вызывает рост новых пасынков, поэтому к этой процедуре приступают в августе, когда рост ослабевает. Укорачивают лишь те побеги, которые сильно затеняют соседей, оставляя достаточно листьев над гроздями.
Начало окрашивания ягод не говорит о спелости, и для пробы берут ягоды с разных кистей. В это время усиливается интерес птиц и ос, от которых спасают сеткой, а треснувшие ягоды сразу убирают. Полив должен быть умеренным, без резких переходов от засухи к обильной влаге, чтобы ягоды не растрескались, а с началом созревания его сокращают.
При этом садовод Ольга Воронова поведала, что в средней полосе РФ дачники все чаще сажают южные культуры и собирают хороший урожай. В качестве примера она привела Подмосковье, где уже активно начинают выращивать виноград, пишет 360.ru.