Дачникам рассказали, что важно сделать для хорошего урожая винограда

Начало окрашивания ягод не говорит о спелости, и для пробы берут ягоды с разных кистей. В это время усиливается интерес птиц и ос, от которых спасают сеткой, а треснувшие ягоды сразу убирают. Полив должен быть умеренным, без резких переходов от засухи к обильной влаге, чтобы ягоды не растрескались, а с началом созревания его сокращают.