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Московское метро выпустило карту «Тройка» к юбилею Калининградской области

В основе оформления карты — маяк.

Московский метрополитен совместно с представительством Калининградской области выпустил тематическую карту «Тройка», посвященную 80-летию региона. Новый дизайн знакомит пассажиров с одним из главных символов области — маяком, который на протяжении многих лет помогает мореплавателям и олицетворяет связь региона с морем, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

«Мы продолжаем выпускать тематические карты “Тройка”, посвященные регионам нашей страны и значимым датам. Такие серии неизменно вызывают большой интерес у пассажиров. Каждая “Тройка” — это возможность рассказать о регионе, его истории и культуре», — сказал Ликсутов.

В основе оформления карты — маяк, один из самых узнаваемых символов Калининградской области. Он отражает особое географическое положение региона, его многовековые морские традиции и историческую роль морских ворот России.

Выпуск тематической серии — совместный проект Московского метрополитена и представительства Калининградской области. Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманском магазине Московского метрополитена на станции «Маяковская», в магазинах на станциях «Трубная» и МЦК «Измайлово», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.