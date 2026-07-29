Московское метро выпустило карту «Тройка» к юбилею Калининградской области

Выпуск тематической серии — совместный проект Московского метрополитена и представительства Калининградской области. Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманском магазине Московского метрополитена на станции «Маяковская», в магазинах на станциях «Трубная» и МЦК «Измайлово», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.