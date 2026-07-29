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Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио атаки на инфраструктуру КТК

Стороны также затронули подготовку визита Токаева на саммит G20 в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

«Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума», — подчеркнула пресс-служба казахстанского дипведомства. В ходе беседы главы дипломатических ведомств также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнёрства.

Кроме того, Кошербаев и Рубио коснулись темы подготовки визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Майами на саммит G20, запланированный на декабрь 2026 года.

Ранее KP.RU писал, что Казахстан временно приостановил погрузочные операции на морском терминале КТК в целях безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики в пятый раз атаковали инфраструктуру консорциума, пытаясь нанести ему невосполнимый урон.

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