Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио атаки на инфраструктуру КТК

«Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума», — подчеркнула пресс-служба казахстанского дипведомства. В ходе беседы главы дипломатических ведомств также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнёрства.
Кроме того, Кошербаев и Рубио коснулись темы подготовки визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Майами на саммит G20, запланированный на декабрь 2026 года.
Ранее KP.RU писал, что Казахстан временно приостановил погрузочные операции на морском терминале КТК в целях безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики в пятый раз атаковали инфраструктуру консорциума, пытаясь нанести ему невосполнимый урон.