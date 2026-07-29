Сколько можно хранить кабачки: Роскачество назвало безопасный срок

Кабачки не стоит хранить слишком долго, так как со временем они теряют вкус и качество. Специалисты Роскачества рассказали, что срок годности овоща зависит от его зрелости и условий хранения. Об этом пишет Lenta.ru.
«Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель — даже в холодильнике они долго не хранятся и быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев», — сообщили эксперты.
Оптимальными условиями считаются прохладное помещение с хорошей вентиляцией, температурой от +4 до +10 градусов и влажностью около 75 процентов. Для этого подойдет погреб или утепленный балкон.
В холодильнике овощи рекомендуется держать в специальном отделении для фруктов и овощей, предварительно завернув их в бумагу или пакет с отверстиями. Перед хранением кабачки не следует мыть. Достаточно удалить загрязнения сухой тканью. Поврежденные плоды лучше сразу использовать для приготовления блюд, заморозки или консервации.
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