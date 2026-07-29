Сколько можно хранить кабачки: Роскачество назвало безопасный срок

«Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель — даже в холодильнике они долго не хранятся и быстро теряют вкус. Более зрелые плоды с плотной кожурой при соблюдении правильных условий могут сохранять свежесть до четырех-пяти месяцев», — сообщили эксперты.