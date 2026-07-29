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Джаред Лето впервые ответил на скандальные обвинения в сексуальном насилии

Актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский актер, обладатель премии «Оскар», лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето впервые прокомментировал обвинения нескольких женщин в сексуальных домогательствах, заявив, что эти заявления абсолютно ложные.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию», — сказал артист в интервью изданию TMZ.

Лето подчеркнул, что эти обвинения являются абсолютно и категорически ложными.

Ранее четыре женщины заявили о преступных действиях сексуального характера со стороны Джареда Лето, произошедших, когда они были несовершеннолетними. Одна из пострадавших, которой на тот момент было 17 лет, рассказала о нападении в ванной комнате мотеля. Другая женщина утверждает, что в 19 лет звезда угрожал ей насилием, оставив наедине в гостиничном номере.

При этом экс-коллеги актера подтвердили, что в коллективе знали о его интересе к юным поклонницам.