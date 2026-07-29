Джаред Лето впервые ответил на скандальные обвинения в сексуальном насилии

Ранее четыре женщины заявили о преступных действиях сексуального характера со стороны Джареда Лето, произошедших, когда они были несовершеннолетними. Одна из пострадавших, которой на тот момент было 17 лет, рассказала о нападении в ванной комнате мотеля. Другая женщина утверждает, что в 19 лет звезда угрожал ей насилием, оставив наедине в гостиничном номере.