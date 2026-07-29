Бутылку с посланием 68-летней давности нашли на побережье реки Рейн в Германии

Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года на Багамах было обнаружено послание в бутылке из-под Pepsi, которое написал 14-летний школьник Питер Р. Томпсон из Массачусетса в 1976 году. Обнаружившим послание удалось найти хозяина бутылки. Выяснилось, что Томпсон даже не помнит, что делал подобное. Однако подтвердил, что в юности занимался океанографией и, видимо, в то же время и выбросил бутылку в море.