Бутылку с посланием 68-летней давности нашли на побережье реки Рейн в Германии

В Германии 68 лет назад женщина из Рейна в бутылочной почте пожелала иметь друзей по переписке. Спустя десятилетия бутылку обнаружили и была найдена отправительница этого послания. Об этом сообщил журнал Spiegel.
«Неделю назад ландшафтный дизайнер обнаружил старую бутылку шампанского в ковше своего экскаватора недалеко от Обервезеля. Автором была 90-летняя женщина, которая сейчас живет в Эйфеле, подтвердил мэр города Ян Циммер», — говорится в публикации.
Издание уточнило, что в то время она была судовым поваром на судне «Драхенфельс», курсировавшем между Кобленцем и Майнцем. Это соответствует сообщению из бутылки: оно было написано на обратной стороне карточки с питанием на корабле 1958 года.
Чтобы разгадать тайну личности хозяйки письма, была проделана детективная работа. Хотя женщина и записала свой домашний адрес, за прошедшие почти 70 лет улицы были переименованы, населенные пункты включены, а фамилии изменены.
При этом сама отправительница даже не помнит толком это конкретное сообщение. Вероятно, корабельный повар совсем не ожидала ответа на свое письмо, когда выбросила бутылку за борт.
Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года на Багамах было обнаружено послание в бутылке из-под Pepsi, которое написал 14-летний школьник Питер Р. Томпсон из Массачусетса в 1976 году. Обнаружившим послание удалось найти хозяина бутылки. Выяснилось, что Томпсон даже не помнит, что делал подобное. Однако подтвердил, что в юности занимался океанографией и, видимо, в то же время и выбросил бутылку в море.