Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в сутки в августе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai увеличит частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до четырех в сутки в августе, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: Patrick Konior/CC0

«Flydubai увеличивает частоту рейсов из Международного аэропорта Внуково в Дубай. Изменение в расписании запланировано на август», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в первые две недели августа полеты будут выполняться три раза в сутки вместо двух, а с середины месяца их количество увеличится до четырех.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше