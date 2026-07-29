Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в сутки в августе

«Flydubai увеличивает частоту рейсов из Международного аэропорта Внуково в Дубай. Изменение в расписании запланировано на август», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в первые две недели августа полеты будут выполняться три раза в сутки вместо двух, а с середины месяца их количество увеличится до четырех.
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