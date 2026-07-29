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Трусова анонсировала новую короткую программу

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступит с короткой программой.

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) выступит с короткой программой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале.

В соревновательном сезоне 2026/27 фигуристка представит новую программу под музыкальную композицию «Lara» Араша Сафайяна и Элис Сары Отт. Постановщиком номера стал известный хореограф Бенуа Ришо.

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», — написала Трусова.

Ранее Александра Трусова рассказывала, что ее произвольная программа будет поставлена по мотивам сериала «Очень странные дела».

Ранее фигуристка получила диплом о высшем образовании. Она окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

До этого в Госдуме оценили возвращение Трусовой и Валиевой.

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