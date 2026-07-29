Шерлоку жена покупает торт: откуда возникает чрезмерный фанатизм по вымышленному персонажу

В сети набирают популярность аккаунты «жен» ненастоящих персонажей поп-культуры. «Вечерняя Москва» пообщалась с семейным психологом Ольгой Латынцевой и узнала, откуда у девушек появляется такая нездоровая любовь к выдуманным героям.
На днях мне в ленте попался интересный ролик. В нем девушка делится, что потратила на мерч (сувениры. — «ВМ») с любимым персонажем примерно 60−80 тысяч рублей. А потом сразу добавила — она не собирается останавливаться. И вообще, с «мужем» они семь лет вместе, и никакая другая фанатская любовь не сравнится с ее чувствами.
— Я не планирую переставать его любить, так как не было дня, чтобы я не думала о нем, — рассказывает девушка. — Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем, и я и правда считаю, что он мой муж. Героя, кстати, я узнала. Им оказался капитан Леви из аниме «Атака Титанов». Признаться, когда я еще училась в школе и смотрела это аниме, то мне тоже нравился этот персонаж. Дома висела парочка плакатов с его изображением. Ну и что? Девушкам моего поколения уже не нравились диснеевские принцы и всякие аниме-мальчики. Ничего плохого в этом не вижу. Только вот я еще никогда не встречала фаната, который заходил в своей любви настолько далеко.
Не шутка.
Большинство роликов автора посвящено Леви. В кадре частично видно комнату блогера. Везде можно увидеть фигурки, значки, брелоки, мягкие игрушки и прочую атрибутику с изображением персонажа. Выяснилось, что этот аккаунт не единственный в своем роде. Так, мной найден еще один аккаунт (уже от другой дамы), посвященный Леви, и профиль «жены» Шерлока Холмса. — Сегодня наша с Шерлоком шестая годовщина. В честь этого я купила бенто-тортик, сделала красивые фотки и решила, что весь этот день посвящу Шерлоку, — делится девушка, раскладывая на столе фигурки «мужа». — Я безумно счастлива, что верна своему мужчине уже шесть лет. Автор роликов также показывает часть комнаты, которая заставлена всевозможными образами Шерлока. Вот его версия из мультфильма, вот из аниме… Рядом с нарисованными сыщиками расположилась акриловая фигурка Бенедикта Камбербэтча из одноименного сериала… А владелица еще одного аккаунта вообще поменяла себе фамилию на такую, как у любимого персонажа, и набила татуировку в честь «мужа» на лице.
Есть вопросы…
Пользователи сети записывают удивленные ролики, посвященные контенту «жен». — Привет, а чем ты болеешь? Это сколько надо пересматривать аниме, чтобы так накрыть? Впрочем, много и поддерживающих комментариев. А еще пользователи сети задают много вопросов. Например про то, сколько длится такая гиперфиксация (нездоровая зацикленность) и как автор относится к своим «коллегам по цеху» — другим женам. А еще все девушки открыто признаются — они понимают, что у них проблемы с головой, но делать с этим ничего не планируют.
Печальная истина.
Конечно, на ситуацию можно смотреть по-разному. Например, кто-то откровенно смеется и даже издевается над девушками. Но семейный психолог Ольга Латынцева отмечает — им только посочувствовать. — Также, на мой взгляд, у девочек мог быть травмирующий опыт в детстве. Например, их не принимала или до сих пор не принимает мама, — рассуждает психолог. — Иногда даже из хороших побуждений родитель случайно может произнести фразы, которые ребенок воспринимает болезненно: «Ну посмотри, вот другие девочки нормальные, а ты ведешь себя, как пацан». И ребенок думает — такой, какой он есть, он маме не нужен. В результате, вырастая, человек начинает вести себя провокационно. Отсюда попытка экстремально изменить себе внешность, асоциальное поведение. И, в конце концов, уход в собственные грезы. — Ребенок как бы показывает: «Ну раз я маме не нужен, то пускай на меня обращают внимание другие люди. И пусть даже это будут подписчики», — объясняет Ольга Латынцева. — На девочек обрушилось что-то, с чем они не смогли справиться. Иммунитет к критике еще не был выработан, он вообще появляется после 30. И в итоге все сложилось, как сложилось. Психолог отмечает — чтобы ваш ребенок не оказался в такой ситуации, относитесь к нему как к самому дорогому гостю. — Ребенок нуждается в вашей защите, принятии. Оградите его от жестоких новостей и собственных агрессивных реакций, — соответствует семейный психолог. А если уже поздно, и человек ушел в свои грезы? Возможно ли как-то оттуда вернуть? — Вы человека уже не переделаете. Можно лишь принять внутреннюю боль: «Мне непонятно, что ты делаешь, но я все равно буду с тобой общаться и любить, пусть для меня и далеки твои увлечения». Человека в его горе стоит поддержать, — добавляет эксперт. Человек и правда может осознавать, что он одержим ненастоящим персонажем. И если его устраивает ситуация — тут уж, к сожалению, ничего не сделать. А вот если человек намекает, что ему некомфортна ситуация, стоит протянуть ему руку помощи. — Если вам кажется, что с ребенком что-то начало происходить, узнайте у него аккуратно: «Мне кажется, тебя что-то волнует. И поэтому ты проявляешься так ярко. Я могу и хочу тебе помочь. Если тебе не отзывается, дай мне знак, и с тобой пройдем этот путь вместе», — заключила Ольга Латынцева.
ФОТОФАКТ.
В номере от 23 июня мы рассказали о тренде на Трех Девиц среди американских пользователей сети. Зарубежный блогер, чей косплей мы прикрепили, увидела себя в публикации и поделилась радостным событием с подписчиками.