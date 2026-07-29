Шерлоку жена покупает торт: откуда возникает чрезмерный фанатизм по вымышленному персонажу

Конечно, на ситуацию можно смотреть по-разному. Например, кто-то откровенно смеется и даже издевается над девушками. Но семейный психолог Ольга Латынцева отмечает — им только посочувствовать. — Также, на мой взгляд, у девочек мог быть травмирующий опыт в детстве. Например, их не принимала или до сих пор не принимает мама, — рассуждает психолог. — Иногда даже из хороших побуждений родитель случайно может произнести фразы, которые ребенок воспринимает болезненно: «Ну посмотри, вот другие девочки нормальные, а ты ведешь себя, как пацан». И ребенок думает — такой, какой он есть, он маме не нужен. В результате, вырастая, человек начинает вести себя провокационно. Отсюда попытка экстремально изменить себе внешность, асоциальное поведение. И, в конце концов, уход в собственные грезы. — Ребенок как бы показывает: «Ну раз я маме не нужен, то пускай на меня обращают внимание другие люди. И пусть даже это будут подписчики», — объясняет Ольга Латынцева. — На девочек обрушилось что-то, с чем они не смогли справиться. Иммунитет к критике еще не был выработан, он вообще появляется после 30. И в итоге все сложилось, как сложилось. Психолог отмечает — чтобы ваш ребенок не оказался в такой ситуации, относитесь к нему как к самому дорогому гостю. — Ребенок нуждается в вашей защите, принятии. Оградите его от жестоких новостей и собственных агрессивных реакций, — соответствует семейный психолог. А если уже поздно, и человек ушел в свои грезы? Возможно ли как-то оттуда вернуть? — Вы человека уже не переделаете. Можно лишь принять внутреннюю боль: «Мне непонятно, что ты делаешь, но я все равно буду с тобой общаться и любить, пусть для меня и далеки твои увлечения». Человека в его горе стоит поддержать, — добавляет эксперт. Человек и правда может осознавать, что он одержим ненастоящим персонажем. И если его устраивает ситуация — тут уж, к сожалению, ничего не сделать. А вот если человек намекает, что ему некомфортна ситуация, стоит протянуть ему руку помощи. — Если вам кажется, что с ребенком что-то начало происходить, узнайте у него аккуратно: «Мне кажется, тебя что-то волнует. И поэтому ты проявляешься так ярко. Я могу и хочу тебе помочь. Если тебе не отзывается, дай мне знак, и с тобой пройдем этот путь вместе», — заключила Ольга Латынцева.