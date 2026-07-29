Погубившая стендап-комика Егиазарову болезнь — уникальна: врач назвал особенности редкой опухоли

В возрасте 23 лет ушла из жизни стендап-комик и художница Марта Егиазарова, которая почти пять лет боролась с редкой формой рака. Врачи изначально отводили ей всего полгода, однако девушка смогла прожить гораздо дольше, продолжая шутить и творить. О природе этого заболевания рассказал онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru.
Врач пояснил, что саркома Юинга — это агрессивная, но своеобразная опухоль, которая часто встречается у детей и подростков. Специалист отметил, что, несмотря на быстрое развитие, такая категория новообразований зачастую хорошо поддается химиотерапии и таргетным методам. Однако он добавил, что лечение обычно занимает больше года и требует от молодого организма огромных ресурсов.
Врач предупредил, что распознать болезнь на ранней стадии трудно из-за неспецифических симптомов, таких как хроническая усталость, потеря веса и отсутствие аппетита. По его словам, интоксикация организма может проявляться именно в этих признаках, а при сильном истощении иногда заметна даже деформация костей.
«Царьград» напомнил, что трагическую новость о смерти Марты Егиазаровой сообщила её сестра Кристина. Она эмоционально попрощалась с девушкой, назвав её творческим и гениальным человеком. Блогер отметила, что Марта очень любила жизнь и мечтала победить болезнь.