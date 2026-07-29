Погубившая стендап-комика Егиазарову болезнь — уникальна: врач назвал особенности редкой опухоли

Врач пояснил, что саркома Юинга — это агрессивная, но своеобразная опухоль, которая часто встречается у детей и подростков. Специалист отметил, что, несмотря на быстрое развитие, такая категория новообразований зачастую хорошо поддается химиотерапии и таргетным методам. Однако он добавил, что лечение обычно занимает больше года и требует от молодого организма огромных ресурсов.