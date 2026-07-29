В Уфе открылась современная мастерская медиапроизводства

«Новая мастерская станет открытой площадкой для творчества студентов разных колледжей и даст мощный импульс развитию молодежных медиа в республике. Все медиацентры колледжей Башкортостана уже сейчас могут использовать эту мастерскую для реализации своих проектов. Это важный шаг в подготовке молодых медиаспециалистов и создании современного студенческого контента», — отметила директор центра опережающей профессиональной подготовки региона Гульнара Нургалиева.