В Уфе открылась современная мастерская медиапроизводства

Современная мастерская медиапроизводства открылась на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан в Уфе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве просвещения региона.
Пространство без глухих перегородок включает четыре функциональные зоны: проектный центр для лекций и командной работы, зону монтажа, профессиональную зону видеосъемки со сменными фонами и светом, студию для записи подкастов. Там учащиеся медиацентров в колледжах региона могут создавать контент полного цикла — от съемки до монтажа и упаковки.
«Новая мастерская станет открытой площадкой для творчества студентов разных колледжей и даст мощный импульс развитию молодежных медиа в республике. Все медиацентры колледжей Башкортостана уже сейчас могут использовать эту мастерскую для реализации своих проектов. Это важный шаг в подготовке молодых медиаспециалистов и создании современного студенческого контента», — отметила директор центра опережающей профессиональной подготовки региона Гульнара Нургалиева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.