Белгородская «Эфко» работает в штатном режиме на фоне слухов об обысках

Об обысках и задержаниях в «Эфко» ранее сообщили СМИ и анонимный Telegram-канал. Издание «Абирег» рассказало, что из офисов группы в Белгороде, Воронеже, Москве, Тамани и Тольятти могла быть изъята документация, касающаяся расходования полученных холдингом государственных субсидий. По данным «Воронеж за кулисами», после следственных действий задержаны председатель совета директоров «Эфко» Валерий Кустов и генеральный директор АО «УК “Эфко”» Евгений Ляшенко. По данным собеседников «Ъ-Черноземье» в силовых органах регионов Черноземья, местные оперативники не работали с материалами, которые касаются топ-менеджеров «Эфко».